Palermo, detenuto minorenne tenta di incendiare la cella

Paura nelle scorse ore al carcere Malaspina di Palermo. Un detenuto minorenne prima ha tentato di incendiare la cella e poi ha aggredito i poliziotti con un bastone. A rendere noto l'accaduto, Donato Capece, segretario generale del Sappe.

"Il minore, dopo l’ora d’aria, si è prima rifiutato di rientrare in cella per poi tornarci per prendere delle sigarette. Non potendo però poi uscire, ha minacciato ed aggredito i poliziotti dopo avere dato fuoco alle suppellettili provocando un denso e acro fumo".

Il sindacato "ribadisce ancora una volta che l’attuale situazione in cui versa il carcere minorile di Palermo è preoccupante e indispensabile appare un intervento dei competenti uffici dipartimentali atto a ristabilire un clima di serenità scomparso da tempo".

