Marijuana e hashish in casa, arrestato a Palermo

Nascondeva marijuana e hashish in casa. La polizia ha arrestato Maurizio Cuppari, 50 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Gli agenti lo ha hanno bloccato in auto in piazza Leoni a Palermo. Nel borsello sono stati trovati 60 grammi di marijuana. In casa sono stati trovati altri 275 grammi di marijuana. In una vestaglia sono in una tasca c'erano 95 dosi di hashish. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

