Coronavirus, due ambulatori mobili per i test sierologici al personale scolastico del Palermitano

Due ambulatori mobili a supporto dello screening per la prevenzione del contagio dal Covid-19 rivolto al personale docente e non docente degli istituti palermitani. Per incoraggiare la maggiore adesione possibile, l’Asp mette a disposizione due unità itineranti che, a bordo di camper dedicati, si recheranno nelle scuole di maggiori dimensioni della città.

L’attività, a supporto di un’organizzazione che mantiene la sua centralità nei Medici di Medicina Generale che aderiscono allo screening e nelle strutture aziendali dell’Asp, prenderà il via domani al Liceo ed alla Scuola Media Garibaldi ed all’Istituto Professionale Pietro Piazza. I camper, a bordo dei quali lavoreranno un medico ed un infermiere, stazioneranno dalle ore 9 alle 16 all’interno delle due scuole per consentire a tutto il personale interessato di potere effettuare il test sierologico rapido “pungi dito. Il risultato del test verrà tempestivamente comunicato.

L’attività itinerante, rivolta esclusivamente al personale docente ed ATA delle scuole dove si recheranno le strutture mobili, proseguirà giovedì al Liceo Scientifico Cannizzaro ed all’Istituto Comprensivo statale Giovanni Falcone. L’adesione è su base volontaria: basterà presentarsi muniti di un documento di riconoscimento e compilare un modulo per il consenso informato.

Intanto l’Asp ha distribuito circa 16 mila dei 30 mila kit a disposizione. Si ricorda che il personale docente ed ATA per effettuare il test sierologico può rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o, in alternativa all’Asp.

Per prenotare lo screening nelle strutture dell’Azienda Sanitaria provinciale, basterà inviare una mail agli indirizzi di posta elettronica dedicati indicando, oltre al nominativo, anche un riferimento telefonico. In risposta verranno fornite le indicazioni su luogo e data di esecuzione del test.

