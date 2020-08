Non si fermano gli incendi in provincia di Palermo. Diverse squadre di vigili del fuoco e forestale oltre ad essere ancora impegnati nella zona di Altofonte e Piana degli Albanesi stanno intervenendo a Caccamo in contrada Chiusa e Canalotto, a Partinico in contrada Parrini, a Corleone, a Misilmeri a Piano Stippa e ancora a Rebottoni, in territorio di Monreale.

