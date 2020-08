Palermo, salma ricoperta di formiche in camera mortuaria: la denuncia dei parenti

Il corpo di un paziente morto all'ospedale Cervello di Palermo è stato trovato ricoperto di formiche in camera mortuaria. A fare l'amara scoperta sono stati i parenti dell'uomo deceduto, che hanno presentato una denuncia. L’uomo di 66 anni era ricoverato nel reparto di Ematologia per una forma di leucemia.

«Lo abbiamo visto l’ultima volta otto giorni fa - raccontano i parenti ancora sconvolti per quanto accaduto - . A noi l’accesso è stato proibito per i protocolli anti Covid. Eravamo costantemente in contatto telefonico, ma nessuna visita di presenza».

Le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente, fino al tragico epilogo intorno la notte scorsa. Il corpo è stato trasferito in camera mortuaria dove i parenti hanno potuto vederlo solo all’apertura, alle 8 di stamani.

«Era coperto di formiche - denunciano -. Le salme nelle altre stanze no. Il locale è pulito. Gli insetti probabilmente erano annidati nelle lenzuola usate per avvolgerlo. E’ inconcepibile. Non è degno di un Paese civile e pretendiamo spiegazioni».

Dall’azienda arrivano le scuse. «E' un paziente deceduto a ematologia a mezzanotte e portato in camera mortuaria all’una - dicono - stamane i parenti l’hanno trovato ricoperto dalle formiche. L’azienda si scusa con i parenti per lo spiacevole fatto. Gli addetti questa mattina stessa si sono prodigati per rimediare».

