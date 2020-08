Traffico in tilt sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo in direzione dell’aeroporto per un’auto in fiamme tra Capaci e Carini. Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio l’autostrada è chiusa a Capaci. Si rientra a Carini. Si sono formate lunghissime code.

IN AGGIORNAMENTO

