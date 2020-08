Palermo, da lunedì la Ztl torna pre Covid: ecco tutti gli orari

Il Comune di Palermo ricorda che, a partire da lunedì scorso, la «ZTL Centrale» è tornata in vigore con le medesime modalità pre Covid:

-TUTTO L'ANNO

dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 08,00-20,00;

DALL’1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE

- il venerdì nelle fasce orarie 08,00-24,00;

- il sabato nelle fasce orarie 0,00-06,00 e 20.00-24.00;

- la domenica nella fascia oraria 0,00-06,00;

DALL’1 NOVEMBRE AL 30 APRILE

- il venerdì nelle fasce orarie 08,00-20,00 e 23,00-24,00;

- il sabato nelle fasce orarie 0,00-06,00 e 23.00-24.00;

- la domenica nella fascia oraria 0,00-06,00.

"Per quanto riguarda i pass annuali e semestrali - si legge in una nota -, la durata degli stessi è stata automaticamente prorogata per un periodo pari a quello di interruzione (143 giorni)".

Si ricorda che i pass giornalieri di accesso possono essere registrati anche successivamente all'ingresso in ZTL, ad eccezione di quelli per la ZTL notturna che vanno attivati prima dell'ingresso e la cui validità è comunque estesa fino alle 6 del mattino successivo.

