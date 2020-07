Incidente sul lavoro a Gangi, allevatore colpito e ferito da una mucca

È un drammatico incidente sul lavoro quello avvenuto a Gangi e che ha visto, suo malgrado, come protagonista un allevatore nell’intento di ammansire una mucca. L’animale, invece, lo ha aggredito scaraventandolo contro un camion.

Domenico Puccia, 46 anni di Castelbuono, è rimasto ferito gravemente ed è stato trasferito in elisoccorso al presidio ospedaliero «Sant’Elia» di Caltanissetta. Le sue condizioni di salute, per fortuna, non sono state giudicate gravi e nei prossimi giorni verrà dimesso.

L’incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le 8 all’interno della struttura del Frigomacello della cooperativa San Giorgio di Gangi, sita in contrada Magione, ai piedi dell’abitato. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione dei fatti, tutto è accaduto in pochi attimi. Ad evitare il peggio - scrive Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia in edicola - è stato un altro allevatore che ha assistito alla scena ed ha cercato di richiamare su di sé l’attenzione dell’animale.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE