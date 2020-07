Catturavano cardellini a Corleone, arrestati due palermitani

Catturavano cardellini, tramite trappole e richiami, nella zona boschiva di contrada Guddemi, nel comune di Corleone. Per questo motivi i carabinieri della stazione di Campofelice di Fitalia, coadiuvati da personale del centro anticrimine natura di Palermo - Nucleo Cites, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due palermitani di 28 e 61 anni. Entrambi sono stati arrestati per furto venatorio e maltrattamento di animali.

I 17 cardellini catturati sono stati visitati dai veterinari dell'Asp di Bolognetta, i quali hanno riscontrato segni di maltrattamento.

I carabinieri hanno proceduto al sequestro dei volatili, che sono stati affidati al centro di recupero fauna selvatica di Ficuzza, e della strumentazione utilizzata per l'attività illecita.

