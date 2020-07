Palermo, l'uomo trovato morto vicino alla Palazzina cinese avrebbe avuto rapporti sessuali

È Nicola Guglielmino il 67enne trovato morto ieri dietro una siepe del viale che da piazza Niscemi porta alla palazzina cinese. Secondo le prime ricostruzioni, così come riporta Virgilio Fagone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, l'uomo era solito appartarsi con le prostitute. A scoprire il cadavere, ieri mattina, è stato uno sportivo impegnato in un allenamento di jogging: il corpo era seminudo. La salma è stata trasferita all’istituto di Medicina legale del Policlinico in attesa dell’autopsia.

L’uomo potrebbe essere stato stroncato da un malore durante un incontro con una prostituta ma non si esclude che l’anziano possa avere subito un’aggressione.

