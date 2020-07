Grosso cinghiale catturato su Monte Pellegrino: denunciati due bracconieri

La polizia e gli uomini del corpo forestale hanno denunciato due bracconieri per avere catturato con una trappola un grosso cinghiale a Monte Pellegrino, a Palermo.

Alcuni residenti hanno visto il grosso animale bloccato dalle trappole realizzate con alcuni cavi d'acciaio. L'animale cercava in tutti i modi di liberarsi dalla morsa. Sono intervenute diverse volanti della polizia e i forestali che hanno sequestrato tutti gli oggetti e i legacci utilizzati dai cacciatori di frodo.

Per liberare il grosso animale inferocito sono intervenuti i vigili del fuoco. Non appena sono stati tranciati i cavi d'acciaio il cinghiale è fuggito ed è scomparso tra la vegetazione. In questi ultimi anni diverse sono state le segnalazioni circa la presenza di cinghiali a Montepellegrino. Animali che in cerca di cibo sono stati visti e fotografati per strada vicino ai cassonetti della spazzatura nella zona delle borgate marinare e in via dell'Olimpo.

© Riproduzione riservata