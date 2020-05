Mafia, giallo sulla morte di un prestanome di Brusca: annegato a San Giuseppe Jato

Giallo sulla morte di Francesco Costanza 62 anni, accusato di essere stato un prestanome dell'ex boss Giovanni Brusca.

L'uomo è stato trovato morto questa mattina in un canalone irriguo a San Giuseppe Jato (in provincia di Palermo). Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Monreale che indagano e il medico legale. Dalla prima ricostruzione non è escluso che Costanza possa essere morto per un incidente.

Sarebbe annegato nel canalone nella sua proprietà mentre stava prelevando l'acqua per riempire una cisterna. Da una prima ispezione sul corpo sembrano non esserci ferite. Il pm di turno ha disposto l'autopsia.

