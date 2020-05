Palermo, cambiamenti e promozioni in Questura: Manfredi Borsellino dirigerà il commissariato di Mondello

Una serie di trasferimenti, avvicendamenti e promozioni di funzionari ha interessato la questura di Palermo. Promossa alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, Rosaria Maida, già responsabile della Sezione Reati sessuali e in danno di minori della Squadra mobile di Palermo e punto di riferimento in provincia nell’attività di contrasto alla violenza contro le donne e contro le fasce vulnerabili in genere.

Nell’ambito della periodica riorganizzazione degli incarichi relativi agli Uffici e alle articolazioni territoriali, assume l’incarico di dirigente del commissariato di Mondello il vice questore Manfredi Borsellino, proveniente dal commissariato di Cefalù, figlio del giudice Paolo, ucciso dalla mafia il 19 luglio di 28 anni fa. A dirigere il presidio territoriale di Cefalù, il vice questore Francesco Virga, proveniente dall’Ufficio di Gabinetto della questura.

Transita dall’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico all’Ufficio di Gabinetto della questura, con l’incarico di portavoce del questore, il commissario capo Ilaria Pedone. Dalla dirigenza del commissariato di Corleone è transitato a quella dell’Ufficio Scorte, il vice questore Filippo Calì, sostituendo il vice questore Antonio Squillaci che andrà ad assumere invece la dirigenza del commissariato cittadino Libertà, sostituendo in questo incarico il vice questore Stefano Sorrentino, trasferito invece all’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Punta Raisi, quale dirigente.

Il commissario capo Domenico Meola, proveniente dall’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, assume l’incarico di dirigente del commissariato di Termini Imerese, da cui recentemente è andato in quescienza il vice questore Francesco Cassataro. Assume infine la dirigenza del commissariato di Corleone il commissario capo Filippo Li Volsi, proveniente dall’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico.

