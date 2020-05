Peschereccio di Terrasini, a Cinisi l'ultimo saluto a Giuseppe Lo Iacono

Cinisi piange Giuseppe Lo Iacono, uno dei tre marittimi del peschereccio «Nuova Iside» di Terrasini disperso da mercoledì pomeriggio. Oggi pomeriggio, alle 15, i funerali per dare l'ultimo saluto al 33enne.

La celebrazione, officiata dall’arciprete Don Antonio Ortoleva, si è svolta a porte chiuse nella Chiesa Madre di Cinisi, a cui hanno potuto partecipare solo 15 familiari, secondo le restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus. All'esterno della chiesa si sono radunati amici e parenti per dare, sebbene a distanza, l'ultimo saluto all'uomo.

Giuseppe Lo Iacono lascia la moglie Cristina Alaimo e 7 figli minorenni: Matteo, Noemi, Desirè, Andrea, Alessia, Ismail Mattia e Thomas.

Il cadavere del 33enne è stato ritrovato ieri nel mare di Ustica e poi trasportato nel porto di Terrasini. L'uomo era a bordo con il cugino 26enne Vito e il padre di quest’ultimo, Matteo, di 53 anni, che risultano ancora dispersi e per i quali sono ancora in corso le ricerche. I tre erano impegnati in una battuta di pesca di pescespada.

