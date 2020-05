Coronavirus, funzione religiosa all'aperto a Palermo nonostante i divieti: "Ma non è stata una messa"

Una funzione religiosa è stata celebrata ieri davanti alla chiesa Santa Silvia, nella borgata palermitana di Tommaso Natale, dove un gruppo di fedeli e due sacerdoti si sono riuniti con modalità non consentite in base alle disposizioni previste dai governi regionale e nazionale.

In un video su Facebook si vedono il sacerdote e i fedeli che suonano e cantano, per circa un'ora. "Non era una messa, intesa come celebrazione eucaristica - spiega la Curia - ma un momento di preghiera che segue, visto che siamo a maggio, mese mariano, l'atto di affidamento dell'Italia alla Madonna: una liturgia veloce, all'esterno, secondo le prescrizioni correnti. Anche a Tommaso Natale dovranno aspettare per la messa all'aperto".

© Riproduzione riservata