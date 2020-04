Scompare dall'ospedale Villa Sofia di Palermo, i familiari lanciano un appello

Sono ore d'angoscia per la scomparsa della 45enne Tiziana Monticciolo, di Cinisi, che, giovedì scorso, si è allontanata dall'ospedale Villa Sofia di Palermo.

I familiari hanno denunciato la sparizione e hanno riferito ai carabinieri di Cinisi che potrebbe trovarsi in stato confusionale visto che la 45enne soffre di alcuni problemi di salute, alternando momenti di lucidità ad altri in cui cade in stato confusionale.

La scomparsa è stata anche segnalata alla nota trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto”. Tiziana quando si è allontanata indossava una giacca con scritta viola sulle spalle e dei disegni colorati sul davanti, una t-shirt nera, un pantalone nero e scarpe da ginnastica nere. È alta 1 metro e 60 circa, ha capelli neri, occhi castani con corporatura magra.

© Riproduzione riservata