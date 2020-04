Una catasta di legna va a fuoco, l’incendio si propaga al terrazzo di un’abitazione vicina. È successo ieri sera a Piano dei Geli, in provincia di Palermo, con tre squadre dei vigili del fuoco del comando provincia di Palermo che che sono arrivate sul posto per domare il rogo ed evitare il coinvolgimento dell’intera struttura. Il rogo è stato spento in breve tempo e per fortuna non si sono registrati feriti.

