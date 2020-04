Raccolta di oggetti di cancelleria per i bambini dell'Albergheria a Palermo

L'associazione Il Giardino delle Idee di Palermo che si occupa dei bambini dell'Albergheria è impegnata in questi giorni ad assistere i piccoli che si trovano n difficoltà economiche seguendoli didatticamente e creativamente, sia telefonicamente che via WhatsApp e adesso lancia un appello.

"Mancano colori, carta, album, quaderni, piccoli giochi, da utilizzare per compiti e momenti creativi", fanno sapere dall'Associazione. "Per la Pasqua stiamo raccogliendo materiali da far arrivare insieme a uova di Pasqua attraverso volontari autorizzati. Per chi vuole e può farlo, vi chiederei, di poterci aiutare. La cartoleria Crisci - dicono - fornirà i materiali con sconto. Due sono le modalità di aiuto: una attraverso un versamento su Kalaonlus-Iban IT51J0501804600000011317443 - Banca Etica; oppure la preparazione e raccolta di sacchi (i “sacchi magici dei bambini”2/11 anni d’età) contenenti materiali didattici anche di riciclo (carta, velina, colori, quaderni, album, stoffe, piccoli giochi, pongo, matite, nastro adesivo, forbicine, colla, temperini, gomme) che avete a casa o recuperate tra i vostri vicini, senza uscire da casa".

I sacchi magici, fanno sapere dall'associazione, possono essere consegnati a: Bar Il Baratto piazzetta Origlione 17 a Ballaró, nei pressi della scuola Verga; presso la Biblioteca delle Balate (via Mongitore); presso la Chiesa di S.Giovanni Decollato (piazza vittoria) o essere prelevati a domicilio (in quantità non esigue).

