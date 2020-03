Coronavirus, dilaga il contagio nella casa di riposo di Villafrati: 72 i positivi

Sale a 72 il numero delle persone trovate positive al Coronavirus nella casa di riposo Villa delle Palme a Villafrati, il comune palermitano dichiarato «zona rossa» con un’ordinanza del presidente della Regione Musumeci. Il numero complessivo dei contagiati comprende 50 anziani, uno dei quali è deceduto ieri nel Covid Hospital di Partinico, e 22 dipendenti della Rsa.

"I dipendenti sono stati informati - spiega il sindaco Francesco Agnello - E sono in quarantena insieme alle famiglie. Invito tutti quelli che hanno avuto contatti con loro a informarci in modo da avviare un monitoraggio. Dalla zona rossa non si può entrare né uscire, i varchi sono presidiati dai carabinieri".

"Tutto per coordinare gli interventi e garantire il sostegno alla nostra comunità in questo momento difficile - aggiunge il sindaco - Dobbiamo stare uniti. Le istituzioni sono accanto a noi. La nostra vita in questi giorni cambierà, ma se rispettiamo le direttive eviteremo che il virus si propaghi".

Viaggio nella zona rossa: le foto di Villafrati, focolaio del coronavirus Le strade di Villafrati Villafrati è il terzo paese dichiarato zona rossa Strade deserte Il paese dunque è isolato così come Salemi e Agira Il boom di contagi nella casa di riposo ha portato la Regione a prendere provvedimenti per evitare che i casi si moltiplichino Fino al 15 aprile, nel piccolo centro palermitano ci sarà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità Villafrati, zona rossa

Nella giornata di oggi si sono svolte diverse riunioni alle quali hanno preso parte il prefetto di Palermo Antonella De Miro, il questore Renato Cortese, il comandante provinciale dei carabinieri Arturo Guarino e i vertici della Regione.

