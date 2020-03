Controlli anti-coronavirus, a Palermo 380 denunce e 99 a Monreale

Sono oltre 1.500 i controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Palermo per verificare il rispetto del decreto governativo per contenere l'emergenza Coronavirus. Le persone denunciate nel capoluogo per inosservanza di un provvedimento dell’autorità sono state 380 persone.

Altre 99 persone sono state invece denunciate a Monreale per lo stesso reato.

È stata trovata gente fuori dalle loro abitazioni in assenza di validi motivi o in assembramento tra loro. Inoltre, i carabinieri hanno segnalato un’attività commerciale all’autorità giudiziaria, in quanto non rispettava l’obbligo di chiusura.

In altre attività, lecitamente aperte, è stata riscontrata, invece, la mancanza della distanza di sicurezza tra i clienti.

