Coronavirus, vendono in strada: denunciati ambulanti a Palermo

I carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini e la Polizia Municipale hanno sequestrato 200 kg di frutta e verdura ad alcuni ambulanti sorpresi a vendere in strada nonostante i divieti imposti per il contenimento del contagio da Coronavirus. Gli ambulanti sono stati denunciati per inosservanza di un ordine di una autorità.

Controllato anche un alimentari di Villagrazia dove il titolare, in violazione delle norme, vendeva panini agli avventori. Oltre lo stesso titolare, sono stati denunciati i tre clienti del locale. Per l’esercizio scatterà anche la proposta di chiusura del negozio. «Questi episodi- dice il comandante dei vigili urbani - evidenziano che, purtroppo i cittadini non hanno ben compreso la gravità della situazione e le motivazioni che hanno indotto il governo ad adottare le limitazioni alla libera circolazione».

