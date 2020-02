Falso allarme bomba in via Ruggero Settimo, all’angolo con l’area pedonale di via Principe di Belmonte, a Palermo. Un trolley sospetto ha fatto scattare i dispositivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri mentre la zona è stata chiusa al traffico mandando in tilt la circolazione. La situazione è poi tornata alla normalità.

