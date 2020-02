Coronavirus, termo scanner anche all'aeroporto di Palermo: al via i controlli

Anche all'aeroporto di Palermo sono arrivati i termo scanner, i dispositivi termici che permettono di misurare la temperatura corporea, previsti dal piano d'emergenza del ministero della Salute contro il coronavirus.

I termometri a infrarossi serviranno a effettuare i controlli sui passeggeri giunti con voli internazionali. Anche lo scalo Falcone-Borsellino quindi si allinea con quanto predisposto da ministero e protezione civile per tutti gli aeroporti delle grandi città nel protocollo contro il coronavirus. Ad annunciare l'arrivo dei termo scanner era stato nei giorni scorsi il capo della Protezione civile, nonchè commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli.

In particolare, il piano ha messo in campo un rafforzamento dei controlli, con una task force medica e sanitaria, in tutti gli aeroporti e i porti italiani.

