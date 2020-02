Controlli nei locali della movida a Palermo, multe per 26000 euro

La Polizia Municipale, nell’ambito dei controlli della Movida, ha elevato sanzioni per oltre 25.700 euro a locali in Piazza Marina, Via Discesa dei Giudici e Via Roma angolo Lattarini.

Nel sopralluogo effettuato in due locali di Piazza Marina, gestiti dalle medesime persone, gli agenti del CAEP hanno effettuato il sequestro amministrativo cautelare delle attività dove si svolgeva illecitamente la somministrazione di alimenti e bevande con annessa cucina laboratorio, senza le prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie ed hanno elevato sanzioni di 8000 euro per ciascun locale. In Via Discesa Dei Giudici, nel corso di un altro sopralluogo gli agenti hanno disposto l’immediata interruzione dell’intrattenimento musicale. Le apparecchiature musicali sono state sequestrate per diffusione di musica all’esterno a porte aperte e oltre l’orario consentito. Il locale era anche sprovvisto della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature elettroacustiche in uso. In questo caso, le sanzioni elevate ammontano a 100 euro.

In Via Roma angolo Lattarini, alle 2,30 del mattino, gli agenti hanno identificato gli avventori di un market alimentare, ai quali erano state vendute bevande alcoliche, oltre l’orario consentito. Inoltre, all’interno del locale, veniva sequestrato un vano adibito a deposito alimenti, privo della prescritta registrazione sanitaria, dove era illecitamente conservato un cospicuo numero di derrate alimentari. Al titolare è stato notificato un verbale per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito di euro 6.666,67. Un altro verbale, per un importo di 3.000 euro, è stato elevato per mancanza delle prescritte autorizzazioni sanitarie.

© Riproduzione riservata