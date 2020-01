Incidenti a Palermo e il traffico va in tilt

Diversi incidenti di lieve entità mandano in tilt il traffico veicolare in diverse zone della città e così, tra mezzi di traverso sulle strade e automobilisti che procedono a passo d'uomo per accertarsi delle condizioni delle persone coinvolte o per semplice curiosità, a Palermo, giorno e notte, si formano code più e meno lunghe di vetture.

Nelle ultime ore si sono verificati alcuni sinistri in città che hanno provocato rallentamenti. In via Veneziano, in prossimità con la Via Zoppo di Gangi, ieri si è verificato un incidente fortunatamente senza gravi conseguenze. Stessa cosa è avvenuta in via Cavour e, poche ore prima anche in via Telesino e in via Bologni.

Sul posto gli agenti della polizia municipale che, oltre ad effettuare i rilievi, hanno gestito il traffico.

© Riproduzione riservata