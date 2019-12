La banda delle spaccate ancora in azione a Palermo, colpo fallito in un bar

Nuovo assalto della «banda spaccavetrine» a Palermo. È successo all’alba di sabato al bar Riggio's Cafè di via Malaspina.

Alle 5 del mattino di sabato i banditi con una mazza hanno tentato di sfondare la vetrata di ingresso che però era blindata e hanno così desistito. È scattato l’allarme e sono giunte sul posto le forze dell’ordine. Sono poi partite le indagini con la visione dei filmati registrati dalle telecamere. Sull'episodio un articolo di Virgilio Fagone sul Giornale di Sicilia.

Il colpo allunga la lista dei negozi presi di mira dalle bande di spaccavetrine. Appena pochi giorni fa nel mirino dei ladri era finito il negozio di Louis Vuitton di via Libertà, nel pieno della via dello shopping di lusso palermitano. In quel caso però i banditi riuscirono a rubare accessori, borse e capi d'abbigliamento dal valore di diverse migliaia di euro.

Pochi giorni prima, sempre a pochi passi da via Libertà, un altro furto è stato messo a colpo nella boutique "Visiona", in via Enrico Parisi. Qui i ladri rubarono capi di abbigliamento di alta moda per po fuggire a bordo di una grossa auto.

