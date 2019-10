Lutto nel mondo della chiesa, è morto a Palermo il salesiano don Giordano

È morto don Antonio Giordano, salesiano che negli anni ha segnato la crescita dell'Istituto Don Bosco Villa Ranchibile. È stato direttore dell'ente dal 1986 al 1992 e, grazie alle sue intuizioni e al suo modo di porsi verso gli altri, ha arricchito il percorso formativo e personale di chi ha studiato in Istituto. È stato anche economo.

Tra i suoi ex allievi c'è chi lo ricorda per la maniera in cui viveva la vocazione e per come la trasmetteva. Un direttore, di cui si "avvertiva immediatamente autorevolezza e, allo stesso tempo, amorevolezza. Sapeva stare serioso dietro la grande scrivania in legno della direzione così come passeggiare sorridente tra i cortili", ricorda un suo ex allievo.

I funerali oggi nella parrocchia salesiana del Sacro Cuore alla Barriera di Catania.

© Riproduzione riservata