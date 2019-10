Femminicidio, la Commissione parlamentare d'inchiesta fa tappa a Palermo

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, ha effettuato una visita a Palermo per incontrare presso la prefettura i vertici degli uffici giudiziari di Palermo e Termini Imerese, i vertici locali delle Forze di Polizia e i rappresentanti delle associazioni e dei centri antiviolenza.

Da quando è stato varato il "Codice Rosso", le donne che continuano ad essere uccise sono tantissime: una media di una ogni due giorni. La legge è un segnale culturale ma, senza investimenti, non risolve i problemi. A parlare è il presidente dei matrimonialisti (Ami) Gian Ettore Gassani in occasione del convegno organizzato a Roma "Se fa male non chiamarlo amore, luci ed ombre del codice rosso e della rete"

