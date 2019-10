Tenta il furto in un ristorante a Palermo ma viene sorpreso dal proprietario: arrestato

Un 51enne palermitano, M.D., con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L'uomo, la notte scorsa, ha fatto irruzione all'interno di un noto ristorante del centro cittadino che aveva chiuso da poco ma il 51enne non aveva fatto bene i conti. Il proprietario dell’esercizio, dopo l’avvenuta chiusura, non si era ancora allontanato dalla zona ma si era soffermato, per scambiare due chiacchiere con alcuni conoscenti, su un marciapiede prospiciente il locale stesso. Ha sentito rumori provenirne dall’interno e ha intuito che qualcuno vi si fosse introdotto. Da un ingresso posteriore ha, così, sorpreso il 51enne che, a sua volta notato di essere stato scoperto, ha tentato di fuggire.

Il proprietario dell’esercizio lo ha bloccato e ha ingaggiato con il ladro un violento corpo a corpo. Una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che transitava ha visto la scena ed è intervenuta bloccando i due uomini.

Dopo un sopralluogo effettuato con il proprietario del ristorante, è stato accertato che il 51enne, in pochi minuti, aveva rubato due bottiglie di liquore ritrovate sull’uscio.

L’uomo è stato arrestato ed il provvedimento restrittivo già convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata