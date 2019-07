Palermo, una discarica abusiva davanti al Museo Gemmellaro

Porte, finestre, legname e mobili vari: davanti al museo Gemmellaro di Palermo da giorni c'è una discarica abusiva, colma di rifiuti ingombranti. Il consigliere comunale di Palermo del M5S, Antonio Randazzo, in una nota spiega che ancora stamane «non risulta effettuata nessuna rimozione della discarica abusiva segnalata da me segnalata il 26 luglio nei pressi del Museo Gemmellaro di Palermo. E non risultano attivate le misure di contrasto al fenomeno dell’abbandono in quell'area, come un presidio della polizia municipale e un sistema di videosorveglianza».

Rivolgendosi al sindaco Leoluca Orlando, Randazzo, che ha anche postato una foto della discarica abusiva, sottolinea che "è chiaro che la sua è pura propaganda politica: non ha intenzione di occuparsi di contrastare gli operatori abusivi dello 'sbarazzo' che utilizzano interi quartieri di Palermo come discarica e di valorizzare un polo museale di eccellenza. Prendo atto della sua non volontà politica di volere affrontare la questione degli abbandoni di rifiuti ingombranti e che le ordinanze sindacali e i comunicati stampa sono soltanto propaganda».

