Furto di energia elettrica a Palermo: il gip non convalida l'arresto di Chico Paladino

Il Gip di Palermo non ha convalidato l’arresto di Alberto Florio Paladino. L’erede dei Florio lascia gli arresti domiciliari. Gli è stato imposto l'obbligo di presentarsi due volte alla settimana in caserma. I carabinieri, i tecnici di Enel e Amap hanno scoperto che la residenza dei Quattro Pizzi era allacciata abusivamente alle reti elettrica e idrica. I consumi anomali con bollette irrisorie di poche decine di euro hanno insospettito gli investigatori.

In effetti qualcuno ha scavato un fossato di diversi metri, profondo 80 centimetri, fino in piazza Tonnare per rubare luce e acqua per il circolo nautico.

«Il mio assistito si trova raramente a Palermo per via di impegni di lavoro in Madagascar - ha affermato l’avvocato Michele De Stefani che assiste Paladino - e il mio cliente ha ribadito che gli allacciamenti non sono stati realizzati da lui. Contro l’obbligo di presentazione in caserma proporremo appello. Abbiamo puntato molto sul fatto che il mio cliente è incensurato».

