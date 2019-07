Un operaio della Rap Emanuele Alfieri, 64 anni, è morto ieri per infarto. Una morte sul lavoro, come affermano i sindacati. L’operatore ecologico, come confermano dall’azienda, era impegnato nella raccolta in servizio straordinario di raccolta si è sentito male ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Non c'è stato nulla da fare. La salma dell’uomo è stata trasportata a Villa Sofia.

