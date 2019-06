Palermo, donna di 63 anni muore in mare a Mondello per un malore

Una donna di 63 anni, palermitana, è morta questo pomeriggio al circolo Lauria a Palermo mentre stava facendo il bagno. E’ stata colta da malore mentre si trovava in acqua. I bagnini del circolo e due medici che si trovavano in spiaggia hanno cercato in tutti i modi di rianimarla.

Dopo qualche minuto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno una postazione a Mondello, grazie ad un intesa con la società Italo Belga che ha messo a disposizione un locale; sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria. I sanitari hanno cercato di rianimare la donna per circa mezzora alla fine hanno dovuto constatarne il decesso. Il medico legale arrivato nel circolo ha confermato la morte per cause naturali. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

