Incidente sul lavoro a Corleone, operaio ustionato: non è in gravi condizioni

Infortunio sul lavoro a Corleone. Un operaio di una ditta esterna è rimasto ustionato mentre stava maneggiando un cannello durante un intervento per la riparazione di un guasto elettrico per conto di E-Distribuzione. E’ stato medicato al braccio e in parte del viso, con una breve prognosi. A dare l’allarme sono la Filctem Cgil Palermo e la Cgil Palermo, che parlano di emergenza sicurezza nel settore.

Nel febbraio scorso, sempre a Corleone è morto un operaio di 26 anni, di Balestrate, durante un intervento alla rete elettrica. «Esprimiamo solidarietà all’operaio. Per fortuna si è trattato questa volta solo di un lieve infortunio. Bisogna immediatamente chiarire le dinamiche dell’incidente per evitare che altri lavoratori del settore elettrico possano essere esposti a rischi», dicono il segretario generale della Cgil Palermo Enzo Campo e il segretario generale Filctem Cgil Palermo Gabriella Messina - La sicurezza «deve essere centrale nelle scelte organizzative delle aziende committenti e vanno estesi i medesimi standard di sicurezza alle ditte esterne. Il tema della sicurezza in genere, e negli appalti in particolare, va affrontato in maniera seria e strutturale».

I due segretari ritengono «urgenti e indifferibili gli investimenti necessari per avere una rete elettrica a Palermo e in Sicilia adeguata e funzionale a una riduzione dei fattori di rischio».

