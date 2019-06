Roghi a Palermo, incendiati cumuli di rifiuti: in via Alloro intossicato un disabile

Notte di roghi in diversi quartieri di Palermo. Allo Zen sono stati incendiati parecchi cumuli di rifiuti. Per ore sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno reso irrespirabile l'aria.

In alcune zone della città, come al Villaggio Santa Rosalia, la raccolta è saltata per alcuni turni e la spazzatura è già accumulata fuori dai contenitori. Un altro incendio è stato appiccato in via Alloro.

Qui il fumo prodotto dalla spazzatura ha invaso l’abitazione di un disabile rimasto intossicato. E’ stato soccorso dai sanitari del 118.

Ma gli incendi sono stati appiccati anche in provincia. A Termini Imerese, dove anche qui la raccolta dei rifiuti da giorni è ormai in crisi.

