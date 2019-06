Palermo, lavori urgenti di manutenzione e trafficio in tilt: ecco dove

Scavi, restringimenti di carreggiata e lavori in corso in diverse zone della città di Palermo questa mattina hanno causato rallentamenti e disagi a diversi cittadini. In alcune zone la polizia municipale ha chiuso le strade, in altre le auto sono rimaste imbottigliate a causa delle squadre di operai che occupavano in parte le carreggiate. Molte persone non hanno capito bene cosa stesse accadendo e si sono trovati incolonnati senza capire il perché.

Gli operai dell'Amg hanno effettuato lavori di manutenzione nella zona di Mezzomonrele. In particolare all'altezza del numero 15 di via Saitta Longhi la carreggiata è stata ristretta per permettere gli interventi necessari alla rete.

Altri restringimenti di carreggiata in via Perpignano all'altezzza del civico 300. Anche qui, squadre dell'Amg sono al lavoro e questo sta causando dei rallentamenti della circolazione in zona.

Operai dell'Enel sono dovuti intervenire d'urgenza nel quartiere Resuttana-San Lorenzo, in via Giovanni Antonio Viperano all'altezza del civico 34. Anche qui si registrano alcuni disagi per i residenti in zona.

Lavori di manutenzione del manto stradale sono stati realizzati in tra via Francesco Crispi e via Fratelli Cianciolo. Qui la polizia municipale ha dovuto chiudere al traffico e ai pedoni la zona permettere agli operai di lavorare più velocemente.

Altri lavori urgenti dell'Amap sono in corso anche nella borgata di Sferracavallo. Il tratto di strada tra via del Manderino e via Terenzio è stato chiuso parzialmente al traffico. Questo ha causato ingorghi e rallentamenti in zona.

All'Arenella in via Papa Sergio I, all'altezza del civico 92, ci sono altri lavori di manutenzione del manto stradale e anche qui si sono registrati ingorghi nella borgata.

Operai dell'Enel al lavoro anche in centro tra piazza Verdi e via Gioacchino Vaglica. Anche in questo caso la polizia municipale ha gestito la circolazione per evitare traffico in zona.

Anche in viale Strasburgo all'altezza di via Giuseppe Ingegneros sono in corso lavori dell'Enel con rallentamenti al traffico.

Infine operai dell'Amap al lavoro in via Altarello all'altezza del civico 125. Anche in questo caso si sono registrati disagi per i residenti del quartiere.

