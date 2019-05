Si lancia da un viadotto tra Bagheria e Villabate: muore sul colpo

Ha deciso di farla finita, buttandosi giù dal viadotto Eleuterio tra Villabate e Bagheria sull'autostrada Palermo-Catania. Una tragedia avvenuta ieri mattina a ora di pranzo, sulla quale ha indagato il commissariato di polizia di Bagheria.

L'uomo si è recato all'altezza del viadotto a bordo della sua auto, per poi scavalcare il guard rail. È morto sul colpo: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Il medico legale ha fatto un breve esame del corpo e ha restituito la salma alla famiglia.

