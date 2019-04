Fiorai-fantasma a Palermo, solo 41 gli autorizzati: "Ma quei numeri non sono attendibili"

Nei pressi del cimitero di Sant'Orsola e in quello di Santa Maria di Gesù non risulta alcun fioraio autorizzato. Ma basta recarsi un giorno qualsiasi nei due cimiteri per vedere che la realtà è un'altra.

Come scrive il Giornale di Sicilia, questa storia dei fiorai è emersa in commissione consiliare delle Attività produttive, presieduta da Giovanni Lo Cascio, nel momento in cui si stava cominciando a discutere di preparare e approvare un regolamento. È stato quindi richiesto l'elenco dei chioschi autorizzati dall'archivio informatizzato sulle attività su suolo pubblico. Ci si attendeva un incartamento corposo, visto il numero di venditori piazzati in molti angoli di Palermo. E invece a raggruppare lo stato dell'arte sono bastati tre fogli. In sostanza, risultano solo 31 rivendite a cui ne vanno aggiunte altre 10 vicino ai cimiteri.

Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE