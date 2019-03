Palermo, il cane Ron scova in un armadio marijuana: ai domiciliari un 29enne

Un 29enne palermitano, D.P.P., è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Acqua dei Corsari, con il supporto di personale del nucleo Cinofili di Palermo, durante un servizio antidroga, svolto nel quartiere Sperone.

A trovare la sostanza stupefacente all'interno dell'abitazione del giovane è stato Ron, pastore tedesco di 5 anni, in forza al nucleo cinofili.

Durante la perquisizione domiciliare, ha segnalato la presenza di droga in un recipiente per vernice custodito all’interno di un armadio. Dentro il recipiente sono stati trovati circa 200 grammi di marijuana, contenuti in due buste di cellophane, diverso materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

I militari, successivamente, hanno trovato altre 2 buste di cellophane trasparente con all’interno complessivamente altri 110 grammi circa di marijuana, nascosti in un un pozzetto della linea elettrica che si trovava in una pertinenza esterna del bagno dell’appartamento e 900 euro, in banconote di vario taglio, presumibilmente frutto dell'attività di spaccio, nascosti in un mobile del salone.

Tutto ciò che è stato trovato è stato posto sotto sequestro e il 29enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto con rito direttissimo e ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata