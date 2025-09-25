Preview Edition del Babbaluci Film Festival a Villa Riso, a novembre la seconda edizione

Un evento che ha registrato in tutte le serate il sold-out, con un’offerta dedicata al cinema giovane che ha registrato un'ampia partecipazione di appassionati e addetti ai lavori. Durante il Festival sono stati proiettati ben 14 cortometraggi, selezionati nel corso dell’edizione del Babbaluci Film Festival 2024.

Si è conclusa la Preview Edition del Babbaluci Film Festival che si è svolta a Villa Riso a Palermo dal 18 al 21 settembre. Un’ulteriore iniziativa culturale organizzata nel corso di quest’estate 2025 dall’Associazione per l’Arte – con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in collaborazione con la scuola cinema Piano Focale Eikona Film e l'Associazione Zeste Hub - che fa seguito alla Rassegna “Intrecci Narrativi” che si è svolta tra Alcamo e Palermo, alla terza edizione del Festival “Intrecci Narrativi” nel mese di luglio, e alla terza edizione di TalkinJazz, entrambe al Tempio di Segesta.

Le proiezioni hanno incluso anche 15 lavori inediti realizzati dagli studenti della scuola di cinema Piano Focale Eikona Film, garantendo una preziosa vetrina ai talenti emergenti del territorio. La serata finale ha visto un momento particolarmente emozionante: la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti di Piano Focale, a conclusione dell'anno accademico 2024-2025.

A consegnare i riconoscimenti sono state figure di spicco del mondo del cinema e del giornalismo: la giornalista e scrittrice Daniela Tornatore, l'attore e regista Paride Benassai e Zaira Rivoli, braccio operativo della Filmcommission di Palermo.

"È stato commovente vedere la partecipazione di tanti giovani emozionati per la prima proiezione dei loro cortometraggi - ha dichiarato Giuseppe Gigliorosso, Direttore Artistico del Festival -. C'è stato un confronto positivo tra i corti del Babbaluci Film Festival e gli inediti di Piano Focale. L'entusiasmo si toccava con mano".

“Siamo felici del successo di quest’anticipazione del Festival – dice Giuseppe Messana, presidente dell’Associazione per l’Arte cui è stata affidata la direzione organizzativa dell’evento - . Abbiamo voluto dare l’opportunità di visionare dei prodotti realizzati in un contesto diverso consapevoli che l’evento rappresenta un’occasione che arricchisce il percorso formativo degli studenti della scuola di cinema. L’associazione per l’arte ha deciso già lo scorso anno di battere la scena cinematografica e con grande entusiasmo abbiamo vissuto questa seconda edizione che ci vede impegnati in prima linea, pronti a realizzare a novembre la seconda edizione del Babbaluci Film Festival ai Cantieri Culturali della Zisa. Il nostro direttore artistico ha già individuato il nuovo presidente della giuria, che vi sveleremo più in là”.