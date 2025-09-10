Palermo, a fine settembre si girerà una nuova serie tv: via ai casting

Da fine settembre Palermo sarà nuovamente teatro di riprese per una nuova serie televisiva di cui ancora non si possono svelare il titolo né la produzione. La Talè Casting dà notizia dei provini online per attori e attrici «finalizzato alla ricerca di Uomini e Donne tra i 60 e i 90 anni di età residenti nella provincia di Palermo che parlino la lingua inglese. Gli interessati, per candidarsi al casting, dovranno inviare un'email all'indirizzo di posta elettronica [email protected]» dove dovranno essere inviati nome cognome, età, recapito telefonico, residenza, il livello della lingua inglese e due foto recenti (una in primo piano e una a figura intera)