Bisacquino, presentata la seconda edizione del Borgo Film Fest - Premio Frank Capra

È stata presentata, nella sala consiliare del Municipio di Bisacquino, la seconda edizione del Borgo Film Fest – Premio Frank Capra, alla presenza del sindaco Tommaso Francesco Di Giorgio e della direttrice artistica e ideatrice del festival Elena Costa. L’edizione 2025, in programma dal 15 al 18 maggio, conferma la centralità del festival nel panorama culturale siciliano, con un format che intreccia linguaggio cinematografico, valorizzazione dei borghi e identità territoriale.

Ad aprire il festival sarà, giovedì 15 maggio, un laboratorio di cittadinanza ecologica a cura di Marevivo Sicilia, seguito dalle prime proiezioni dei cortometraggi in concorso, selezionati tra produzioni internazionali per qualità narrativa e visiva. Venerdì 16 maggio spazio alla letteratura con Arianna Mortelliti, autrice del romanzo “Quel fazzoletto color melanzana”, che sarà presentato prima del talk “La Sicilia narrata da Camilleri e Pietro Germi”, e della proiezione del film “La scomparsa di Patò”, diretto da Rocco Mortelliti. Sabato 17 maggio sarà dedicato alla narrazione identitaria e agli effetti speciali: previsti laboratori di VFX con Claudio Bellizzi (EDI) e un collegamento dagli Stati Uniti con il regista Max Leonida. In serata, il corto memorial “raimondo ruggieri, una storia vera” sarà presentato dalla regista Maria Francesca Tona con ospiti d’eccezione.