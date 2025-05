Tulipani di Seta Nera 2025, al palermitano Angelo Faraci il Premio Sorriso Rai Cinema Channel

Un toccante sguardo felliniano sulla malattia mentale in Fiabexit, film di Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli che ieri (10 maggio) ha vinto il Premio Sorriso Rai Cinema Channel della giuria per la sezione Cortometraggi nella penultima giornata del diciottesimo Tulipani di Seta Nera, Festival Internazionale della Cinematografia Sociale in corso al The Space Cinema Moderno di Roma. L’evento, promosso da Università Cerca Lavoro con Rai Cinema Channel e Rai per la Sostenibilità - ideato e diretto dalla biologa reggina (di Caulonia Marina) Paola Tassone - ha assegnato il riconoscimento ai titoli vincitori per la giuria e per il pubblico, che ha premiato i corti con le visualizzazioni su www.tulipanidisetanera.rai.it.

Premio Sorriso Rai Cinema Channel per il pubblico con 21.675 views a Il mistero di Spartivento di Angelo Faraci, girato e ambientato nella provincia messinese, a Novara di Sicilia. Palermitano di nascita e pattese d’adozione, Faraci bissa la vittoria del 2021 con Regenerate, affrontando il tema delle malattie rare attraverso una leggenda popolare. Prodotto da Ancora Cinematografica, il film vede tra gli interpreti l’attore catanese Turi Giuffrida (Nuovo Cinema Paradiso), narratore della storia nei panni del parroco locale, e il messinese Italo Bartolomeo Fucile. A seguire Fiabexit (secondo con 17.560 views) e Ninò del palermitano Michele Li Volsi (14.573 views), sul bullismo, con la partecipazione del piccolo Totò di Nuovo Cinema Paradiso, l’attore di Chiusa Sclafani Totò Cascio. Infine, Gli elefanti di Antonio Maria Castaldo (quarto con 14.028 views), sul tema dell’empatia, e Ruggine del sidernese Bruno Barbaro (quinto con 13.025 views), sull’abuso. Ad assegnare i riconoscimenti gli attori Barbara De Rossi e Pino Quartullo, madrina e padrino del festival.