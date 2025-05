Il Sicilia Queer filmfest compie 15 anni e apre ai giovani

Traguardo importante per il Sicilia Queer filmfest che compie 15 anni e che in 7 giorni di programmazione, dal 25 maggio al 31 maggio presso il Cinema De Seta e altri spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, ancora una volta proporrà al pubblico un cinema che riflette sulla pluralità dei linguaggi visivi. La grande novità di questa edizione è il lancio della I edizione di Under Queer - progetto realizzato con il sostegno di Siae e del MiC nell’ambito del programma «Per Chi Crea» - che prosegue nella linea di ricerca del Sqff dando spazio al nuovo cinema e ai giovani talenti: un vero e proprio mini-festival interamente dedicato a cinque autori del cinema queer italiano, in programma venerdì 23 (dalle ore 15.30) e sabato 24 maggio (ore 17), al Cinema De Seta e al Cre.Zi. Plus (Cantieri Culturali alla Zisa).

Al contempo sabato 24 maggio (ore 21) il Cinema De Seta ospita l’assegnazione del Premio Nino Gennaro a Massimo Verdastro. L’attore e regista riceverà il premio dall’attrice Aurora Quattrocchi, e attraverso un racconto intimo e personale si soffermerà sulla vita e sulle opere del poeta corleonese. E a sottolineare la propensione del Festival a mettere in moto azioni in grado di costruire dialoghi con partner istituzionali e mondo dell’audiovisivo, martedì 13 maggio (ore 20.30) - con il sostegno dell’Instituto Cervantes Palermo e in collaborazione con il festival La Nueva Ola - Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano di Roma e con Mymovies One - presso il Cinema Rouge et Noir si proietta, alla presenza dell’attrice Lola Dueñas, l’anteprima nazionale della serie La Mesías, di Javier Ambrossi e Javier Calvo (“Los Javis”).