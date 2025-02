Thriller di Sicilia, in giro per le anteprime il film Indelebile: protagonista la debuttante Giulia Dragotto

Chi ha ammazzato Agata? E soprattutto, qualcuno l’ha veramente ammazzata? E cosa c’entra il nonno di Veronica? Perché il paese parla di un mostro che sarebbe riapparso dopo anni? Un noir freddissimo, gelido, che si sviluppa nei boschi delle Madonie, tra Castelbuono e le Petralie, e trova un suo filo nel rapporto tra una nipote e il nonno. Il film è Indelebile, di Simone Valentini, prodotto da Giovanni Amico e Twister Film con il sostegno della Sicilia Film Commission e della Direzione generale cinema e audiovisivo. La storia, nata da un’idea di Laura Chiossone e Paolo Bernardelli, è basata sulla famiglia e sul forte legame che unisce chi ne fa parte. La sedicenne Veronica sta trascorrendo le vacanze di Natale da suo nonno in un paesino sulle Madonie e conosce Dennis, un coetaneo con cui ha subito un feeling: ma quando la mamma di Dennis, Agata, scompare, torna in paese la paura di un «mostro» che aveva seminato terrore nella zona dieci anni prima. Veronica comincia improvvisamente a nutrire un terribile sospetto, il nonno potrebbe essere il colpevole?

Il cast di Indelebile è tutto siciliano: nei panni di Veronica si cala la giovane Giulia Dragotto (che ha debuttato piccolina nella serie Anna di Niccolò Ammaniti su Sky Original) al fianco di un attore molto amato dalle fiction e dal grande schermo come Fabrizio Ferracane (già Nastro d’Argento per Il Traditore di Marco Bellocchio, nei panni del boss Pippo Calò, e tre volte candidato al David di Donatello), che è già stato premiato per questo film, al Noir in Festival di Milano. Tra gli altri attori, Miriam Dalmazio, Federica De Cola, Ester Vinci, Vincenzo Crivello, Armando Santoro, Susanna Piraino e Goffredo Maria Bruno.

Dopo l’anteprima al Noir di Milano e una prima proiezione al cinema Tiziano di Roma, il film è adesso in tour in Sicilia.