La regista Margarethe Von Trotta a Palermo per il Festival Altre Rive

Ritorna dal 12 al 14 giugno a Palermo, al cinema Rouge et Noir, Altre Rive - Festival Cinematografico Interculturale, la rassegna che porta in Sicilia il meglio dei film delle ultime edizioni della Berlinale e di altri rinomati festival. Promosso dall’Ambasciata di Germania con la curatela di Carlo Chatrian, direttore artistico del Festival del cinema di Berlino, Vincenzo Bugno, direttore del World Cinema Fund, e Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo, e organizzato da Sudtitles, Altre Rive è un festival di cinema che unisce la creatività europea, nordafricana e mediorientale, mettendo in dialogo registi europei e mediterranei.

Con tre giorni di proiezioni di film, molti dei quali in anteprima nazionale, e incontri con i protagonisti del cinema contemporaneo e tanti ospiti istituzionali, la rassegna vuole essere un evento a promozione della cultura e di valori importanti come la diversità, la tolleranza, il dialogo interculturale e l’inclusione.

Tra le presenze di questa seconda edizione è attesissima ad Altre Rive, Margarethe von Trotta, regista, attrice e sceneggiatrice, a cui è dedicata la prima giornata del festival: un omaggio a un’assoluta protagonista del Nuovo Cinema Tedesco degli anni ‘70, e ad una donna tra le più influenti della cultura contemporanea, il cui talento è stato legittimato dall’amore del pubblico e da numerosi riconoscimenti alla carriera - l’OCIC Award ad Honorem al Festival di Berlino del 1983, il Premio speciale per il 40° Anniversario della Repubblica Federale di Germania nel 1989, il premio Federico Fellini 2010 per l’eccellenza artistica al Bif di Bari- oltre agli innumerevoli premi e nomination per la produzione filmica: quattro Golden Globe, due David di Donatello, Il Golden Camera tedesco, Il Leone d’oro, Il Chicago International Film Festival, il Montreal Film Festival, Il Valladolid Film Festival European film award, Il Lola dell’Accademia cinematografica tedesca, Il Gran premio del Festival di Creteil.

