Al via in Sicilia i casting per la serie «Il Gattopardo», si cercano figuranti

Si girerà nelle città di Palermo, Trapani, Catania e Siracusa, la nuova serie "Il Gattopardo" basato sul famoso romanzo dello scrittore palermitano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Le riprese avranno luogo nei mesi di maggio, giugno e luglio 2023 e la produzione (Indiana production e Moonage picture) è già alla ricerca di figuranti.

Ad occuparsi del reclutamento Talè Casting, che ha diffuso un comunicato. Le selezioni si terranno a Palermo e a Siracusa. Nel capoluogo siciliano gli aspiranti figuranti dovranno presentarsi presso il Cre.zi plus dei Cantieri culturali alla Zisa, nei giorni 3 e 4 aprile dalle 9 alle 18.30. Nei tre giorni successivi, il 5, il 6 e il 7 aprile, i casting si svolgeranno presso l'Urban center di via Nino Bixio a Siracusa. Di seguito gli orari:0

5/04 dalle ore 14:00 alle ore 18:30;

6/04 dalle ore 09:00 alle ore 18:30;

7/04 dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

Il casting sarà aperto a persone di età compresa tra 18 ed 80 anni di età.

(residenti a Trapani, Palermo, Catania e Siracusa).

Si cercano tratti somatici che possano essere adatti a figurare in scene ambientate nel 1860. Quindi i soggetti non dovranno avere tatuaggi, unghie ricostruite o capelli colorati o con meches. Le donne dovranno presentarsi alle selezioni senza trucco e non dovranno avere capelli corti. Per gli uomini no a capelli e/o sopracciglia rasati, sì ad eventuali basette lunghe, a barbe e a capelli lunghi.

Questi i documenti richiesti in fotocopia:

• documento d’identità, patente o passaporto (fotocopia fronte /retro);

• codice fiscale;

• iban personale;

• certificato medico che attesti lo stato di buona salute (per coloro che abbiano superato i 74 anni di età).

Saranno esclusi dalla selezione i dipendenti della pubblica amministrazione e le categorie di pensionati non abilitati al lavoro dipendente.

