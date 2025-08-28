Palermo, Di Francesco ai saluti ma Verre fa i capricci

Il focus del mercato del Palermo è sulle uscite. Gli ultimi giorni saranno parecchio intensi, ma la maggior parte dei nodi si va sciogliendo. I primi in ordine di tempo sono quelli relativi a Magnani, per il quale è ormai definito il passaggio alla Reggiana in prestito secco, e Di Francesco. L’esterno d’attacco è destinato al Catanzaro, dove andrà a rinforzare la batteria degli attaccanti a disposizione di Aquilani. A inizio estate sembrava che Di Francesco potesse restare come jolly, ma negli ultimi giorni si è aperta questa possibilità per il calciatore che troverà continuità e un contratto più lungo, di tre anni, considerato che il suo accordo con il Palermo sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno. Per lui in maglia rosanero 66 presenze e 6 reti tra tutte le competizioni. L’intesa è già stata raggiunta e mancano da definire gli ultimi dettagli per completare il trasferimento.

Restando sui calciatori in partenza in elenco c’è anche Verre. Il centrocampista, però, ha rifiutato le proposte di Pescara ed Entella, così salgono le possibilità che alla fine resti al Palermo, ma sempre ai margini. Da capire se negli ultimi giorni la situazione si sbloccherà ma la strada è fortemente in salita per diversi motivi, tra cui l’alto ingaggio percepito dall’ex Sampdoria che ha ancora due anni di contratto con la società di viale del Fante. Prende sempre più campo l’ipotesi di una sua permanenza in Sicilia. Intanto, ufficiale la cessione in prestito del portiere Francesco Cutrona alla Virtus Francavilla, Serie D Girone H.