Magnani-Reggiana ai dettagli, il Catanzaro tenta Di Francesco

Il futuro di Magnani sarà alla Reggiana. Il Palermo sta definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento del difensore in Emilia Romagna con la formula del prestito secco per un anno. Una scelta dovuta a problemi familiari del calciatore, che resterà legato al club rosanero con cui ha un contratto fino al 2028. L’uscita di Magnani non dovrebbe portare all’arrivo di un nuovo centrale (Peda e Diakité danno garanzie), piuttosto la novità potrebbe arrivare in mezzo al campo. Al momento nel mirino c’è il mercato degli under, ma non è detto che alla fine la scelta ricada su un giovane. Infatti, qualora dovessero concretizzarsi altre uscite - con il conseguente alleggerimento del monte ingaggi - si potrebbe pensare a qualcosa di diverso.

In uscita, infatti, in attesa dell’ufficialità del passaggio di Saric all’Antalyaspor, il Pescara si è rifatto sotto per Verre. Il centrocampista romano ha ancora due anni di contratto con il Palermo e non rientra più nei piani. La sorpresa, poi, potrebbe arrivare in attacco: Di Francesco è nel mirino del Catanzaro. I calabresi hanno avanzato una proposta che il calciatore adesso sta valutando e nelle prossime ore deciderà il suo futuro. Qualora dovessero concretizzarsi queste uscite, a quel punto la società rosanero potrebbe fare delle valutazioni diverse su qualche eventuale nuovo arrivo. Da non scartare a priori la pista che porta ad Hernani del Parma.