Rebus Gomis al Palermo, il portiere ha un mese per convincere Inzaghi

Un mese alla fine del mercato e il Palermo riflette sugli ultimi tasselli da fornire ad Inzaghi. Non solo entrate, ma anche giocatori in uscita da collocare e altri che, invece, hanno richieste importanti da altre formazioni. La decisione da prendere sul portiere è quella che tiene più banco, perché si tratta di una scelta molto delicata: Gomis ha ancora un po’ di tempo (non troppo) per convincere i rosanero a puntare su di lui come titolare o in alternativa come riserva. Non è però detto che il senegalese resti, quindi, i giochi sono apertissimi.

Klinsmann del Cesena è un profilo che piace molto e i romagnoli sono disposti a trattare con il club di viale del Fante, che ha la possibilità di poter mettere sul piatto, eventualmente, lo stesso Gomis. Il canale di dialogo è aperto e si sta cercando di capire se esiste un possibile incastro per far decollare la trattativa. L’alternativa potrebbe essere lo svincolato Joronen, mentre come secondo Gori e Bardi - anch’essi svincolati - possono essere delle soluzioni.